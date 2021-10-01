Vitor Pereira'ya tribünden su bardağı

Kadıköy'de tribünlerden Vitor Pereira'nın olduğu yere su bardakları atıldı

Haber; Sabah
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Vitor Pereira'ya tribünden su bardağı
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01 Ekim 2021 09:10
Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira dün Olympiakos maçına çıkardığı 11 ve sahaya müdahaleleri ile büyük tepki çekti. Rakibin 1.92'lik stoperlerine karşı forvette Pelkas (1.75 cm), Valencia (1.74 cm) ve Rossi (1.70 cm) üçlüsüne top şişirerek gol arayan Pereira'nın ikinci yarıya da oyuncu değiştirmeden başlaması ve skor 2-0'a geldikten sonra Berisha ile Zajc'ı oyuna alması sosyal medyada ağır eleştiri konusu oldu.

Son anlarda da tribünlerden Pereira'nın olduğu yere su bardakları atıldı. Yedek kaleci Berke Özer de tribünlere 'atmayın' şeklinde tepki gösterdi.

 

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