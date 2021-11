Vitor Pereira: 'UEFA Kupası'nı isterim'

UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Berke Özer ve teknik direktör Vitor Pereira, basın mensuplarının sorularını yanıtladı."Bu maçın önemini biliyoruz, 3 puanın önemini biliyoruz. İyi bir futbol oynayıp, 3 puan almak var kafamızda. Biz onları biliyoruz, onlar bizi biliyor. Bu 2 maç arasında geçen sürede bazı hataları düzeltmek için bir fırsat bizim için. Yarın da iyi oynayıp, 3 puan almak istiyoruz.""Şu an bütün odağımız takımın seviyesini artırmak. Daha önce yüksek seviyede maçlar oynadık. Takımımdaki futbolcularda gerçekten çok güçlü bir karakter var. Futbolda eleştiri vardır, teknik direktör olacaksanız eleştiri olacağını da bilirsiniz, bu normal. Bazen eleştirilirsiniz. Bir gün dünyanın en iyisi sizsinizdir ama bir maç sonra her şey çok farklı olabilir. Bizim sahadaki davranışlarımızı kontrol etmemiz gerekiyor. Takımıma özgüven vermem gerekiyor. Daha önce gösterdiğimiz seviyeyi göstermemiz gerekiyor.""Eğer Frankfurt'taki penaltıyı atsaydık +2 puanımız olacaktı. Antwerp'teki penaltıyı atsak +2 puanımız daha olacaktı. Ancak futbol, matematik değildir. Bazen sahada çok fazla çalışabilirsiniz ama rakibiniz tek bir şansla gelip, golü atabilir. Seviyemizi artırmanın tek yolu özgüvenimizi artırmak olacak. Daha önce gösterdiğimiz davranışları göstermek istiyoruz, baskılı oyunumuza geri dönmek istiyoruz. Benim çok fazla tecrübem var, çok farklı durumlarla karşı karşıya kaldım. Futbolda bir maçta alacağınız bir sonuç, her şeyi çok fazla değiştirebilir. Sizi tekrar iyi futbol oynadığınız günlere götürebilir. En ufak bir anda maçı kazanabilirsiniz. Futbol bu yüzden dünya çapında bir spor. Şöyle olsaydı demeden doğru anda hata yapmamanız gerekiyor. Bizim de özgüvenimizi tekrardan kazanmamız gerekiyor. Yarınki 3 puan, biz tekrar savaşabiliriz anlamına geliyor. Bunun için de hazırız.""Hedefimiz maçı kazanmak ve gruptaki hedefimiz bir üst tura çıkabilmek. Turnuvanın en başından beri hedefimiz bu. Benim dediğim cümlede belirtmek istediğim şey, dünyanın en iyi takımı olmadığımız ve omzumuza bu sorumluluğu yüklemememiz gerektiğiydi. Bizim sorumluluğumuz oynadığımız her maçı kazanmak. Ben Avrupa Ligi'ni daha önce kazandım. Yardımcı hoca olarak kazandım ve teknik direktör olarak da kazanmak istiyorum."İlk olarak söz alan Berke Özer şöyle konuştu;"Kazanmamız gereken bir maç. Takım olarak çok motiveyiz, ihtiyacımız olan bir galibiyet. Gerektiği gibi oynayıp, inşallah galibiyetle ayrılacağız. 2 senemi burada geçirdim. Buradaki tüm takımların ortak noktası çok disiplinli, çok sistemli. Biz de bunun bilincindeyiz. Takımla yaptığım konuşmalarda da çok kolay olmayacağını söyledim. Belki yetenek olarak bizimle aynı kefeye koyamazsınız ama oyun disiplini olarak çok güçlü bir rakibe karşı oynayacağımızı söyledim. 2 yıl sonunda da aynı tecrübeyi ben kazandım. Fenerbahçe'deyseniz baskı tabii ki olacaktır. Burada olmamızın sebebi baskıyı kaldırabiliyor olmamız. Baskı altında en iyi performansı göstermemiz gerekiyor. Baskı hissetmiyorum. Bunu bir destek olarak görüyorum. Kendi açımdan en iyi şekilde avantaja dönüştürmek istiyorum. Peformansıma yansıtmak istiyorum."