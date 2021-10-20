Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve Ferdi Kadıoğlu, Antwerp maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.Maçı değerlendiren Vitor Pereira "İki takım için de çok önemli bir maç. 3 puan almak, bu gruptaki savaşı devam ettirmek için çok önemli. Yunanistan'da 2-1 kaybettiler, evlerinde Frankfurt'a 1-0 kaybettiler. Seviyelerin çok yakın olduğunu görüyoruz. Bizim için önemli bir maç. Biz de bu turnuvada biraz daha tecrübe edinmeye çalışacağız. Zaman zaman oyunu kontrol etmeye ihtiyacımız var. Her zaman tutkuyla değil bazen zekayla da oynamaya ihtiyacımız var. Elimizden geleni yapıp 3 puan almak istiyoruz." dedi.Trabzonspor maçıyla ilgili konuşan Pereira "Futbol gerçekten zor bir iş. Kötü bir sonuç aldığımız zaman bir gün sonra yeni bir reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Bir sonraki maçı düşünmemiz gerekiyor. Sonuçta son oynadığımız maçı değiştiremeyiz. Kafamızdaki çipi değiştirmemiz gerekiyor. Bu turnuvada özellikle tecrübe edinmemiz gerekiyor. Bunu da Olympiakos maçında gördük, bu dersi aldık. Sadece duygularınızla oynayamazsınız, zekanızla da oynamanız gerekir. Bir saniye dengenizi kaybettiğinizde problem olur. Yarın da iyi bir takıma karşı oynayacağız. Sabırlı oynamamız lazım, gol atmak için boşluklar bulmamız lazım. Taktiksel dengemizi kaybetmeden bunları yapmamız gerekiyor. Bu maçtan 3 puan almanın çok önemli olduğunu biliyoruz." açıklamasını yaptı.Taktik dizilimle ilgili soruyu da yanıtlayan Portekizli teknik adam "Yine formasyonla ilgili bir soru. Bunun hakkında gerçekten çok konuştum. Tabii ki saygı duyuyorum ama formasyonla ilgili konuşmaktan yoruldum. Diziliş değil, davranışlardır futbol. Davranışlarınız çok önemlidir. Formasyonlar değişebilir. Saha içinde ofansta ve defansta dengeye sahip olmak önemlidir." dedi.Hakem kararlarının sorulması üzerine "Hiçbir şeyi bahane olarak göstermiyorum. Türkiye'ye bahane göstermeye gelmedim. Buraya geldiğimde buranın mükemmel bir lig olmadığını biliyordum. Gittiğim hiçbir lig mükemmel değildi. İyi taraflarımız, kötü taraflarımız vardır. Ben de kendimi her geçen gün geliştirmeye çalışıyorum. Hakemler de kendilerini analiz edip, hatalarını düzeltmeye çalışmalı. Benim futbola bakış açım böyle. Son aldığımız sonuç tabii ki istediğimiz sonuç değildi. Ancak perşembe günü bizim için yeni bir fırsat. Mental olarak güçlü olduğumuzu gösterebilmek için yeni bir fırsat. Biz gerçekten birlikte olduğumuzu, takım ruhuna sahip olduğumuzu, taktiksel kalitemiz olduğunu ve harika taraftarlarımız olduğunu göstermek istiyoruz. Hepimiz aslında kendimizi geliştirmeliyiz. Hakemler de bu şekilde geliştirmeli." açıklamasını yaptı.Rakip takımların savunma yapmasıyla ilgili de konuşan Pereira "Bizim oynadığımız maçlarda çoğu zaman rakibimiz 10 kişi + kaleciyle beraber topun arkasında oluyor. Tabii ki kolay değil. Açık oynanan maçlarda gol atmak daha kolay oluyor. Çoğu takım kendi arasında maç yaptığı zaman hatların arasını daha da kısaltıp kapalı oynayabiliyor. Bu da bize saygı duyduklarını ve bizim güçlü olduğumuzu gösteriyor. Seviyeyi artırmamız gerekiyor. Takvime baktığımızda çok maç oynuyoruz, ara verildiğinde oyuncuların çoğu milli takıma gidiyor. Modern futbol bu. Seviyeyi yükseltmek kolay olmuyor. Şimdi bir de Dünya Kupası gibi turnuvaların daha sık yapılması planlanıyor. Daha fazla turnuva daha fazla maç demek, daha fazla televizyon geliri demek, daha fazla para demek. Unutuyorlar, oyuncuların da dinlenmesi gerekiyor. Biz de şu anda birçok problem ve sakatlıkla karşılaşıyoruz. Ben daha fazla gol atmak istiyorum, takımımın daha fazla gol atmasını istiyorum. Kalemde de daha az gol görmek istiyorum. Umarım ileride daha çok gol atarız ve kalemizde gol görmeyiz." diyerek sözlerini noktaladı.