Vitor Pereira Trabzonspor planını belirledi

6 yıl önce çalıştırdığı Fenerbahçe'de Trabzonspor maçlarının ne kadar önemsendiğini bilen Vitor Pereira'nın, bu maçın taktiği için Samandıra'da kurmaylarıyla geç saatlere kadar çalıştığı öğrenildi.Sarı lacivertlilerin Trabzonspor'un özellikle iç saha maçlarında Bakasetas, Gervinho, Cornelius, Nwakame ve Siopis'le maça çok hızlı başlayıp rakibi baskı altına almasına sürpriz bir durdurma planı çalıştığı kaydedildi.Bakasetas'ı Gustavo ile kilitleyecek olan Kanarya özellikle Mesut ve görev alırsa Sosa'nın paslarıyla milli takımdan yüksek moralle dönen Serdar Dursun'u topla buluşturmayı ve sonuca gitmeyi planlıyor.Hazırlık maçında köprücük kemiğinden sakatlanan ve ligde 5, Avrupa'da 4 maçı kaçıran Serdar Dursun'un henüz resmi maçlarda golü yok. Hatay'da son 14 dakika oynayan, ilk kez 11'e girdiği Kasımpaşa önünde de ağları havalandıramayan Serdar, Trabzon'da siftah yapmak istiyor.