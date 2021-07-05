Fenerbahçe'de yeniden göreve gelen Vitor Pereira çok eleştirilse de ilk dönem karnesiyle Süper Lig'in en iyileri arasında yer alıyor.



2015-16 sezonunu Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde ikinci bitiren Portekizli hoca, lig tarihinin 30 maç üstü sahaya çıkan teknik direktörleri arasında en yüksek puan ortalamalı 5. isim oldu.



34 maçlık karnesinde 2.18 puan ortalamasına ulaşan Pereira, Lucescu'yu takip etti.



