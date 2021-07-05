Vitor Pereira, Süper Lig'de ilk 5'te!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, sarı-lacivertli takımdaki ilk döneminde 2.18 puan ortalaması ile en iyiler listesine girdi. Portekizli teknik adam, bu alanda Süper Lig'de ilk 5'te yer aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Vitor Pereira, Süper Lig'de ilk 5'te!
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05 Temmuz 2021 10:10
Fenerbahçe'de yeniden göreve gelen Vitor Pereira çok eleştirilse de ilk dönem karnesiyle Süper Lig'in en iyileri arasında yer alıyor.

2015-16 sezonunu Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde ikinci bitiren Portekizli hoca, lig tarihinin 30 maç üstü sahaya çıkan teknik direktörleri arasında en yüksek puan ortalamalı 5. isim oldu.

34 maçlık karnesinde 2.18 puan ortalamasına ulaşan Pereira, Lucescu'yu takip etti. 


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