Vitor Pereira, stoperlerini belirledi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın savunmada, daha önce gözden çıkarılan Tisserand'ın yanı sıra Attila Szalai ve Steven Caulker ile Serdar Aziz'den birine görev vermesi bekleniyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Vitor Pereira, stoperlerini belirledi!
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31 Temmuz 2021 11:50
Fenerbahçe'yi yeni sezonda 3-4-3 oyun sistemiyle oynatmayı planlayan Teknik Direktör Vitor Pereira, savunma üçlüsünde Marcel Tisserand'ı kullanmayı düşünüyor. Daha önce de Wolfsburg'da 3'lü savunmada oynadığı için bu sisteme alışkın olan Kongolu oyuncu, Portekizli teknik adamın gözüne girmeyi başardı.

Geçen sezon sonunda gönderilecek isimler yer arasında yer alan 28 yaşındaki oyuncu, Pereira'nın takımın başına gelmesiyle formayı kaptı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Marcel Tisserand'ın gerek antrenmanlarda gerekse hazırlık maçlarında sergilediği performansından oldukça memnun.

Deneyimli çalıştırıcının yeni sezonda oynatmayı planladığı 3'lü savunmada iki isim Attila Szalai ve Tisserand'ın yeri garanti gibi.

Portekizli hocanın defansta üçüncü isim olarak ise Caulker ve Serdar Aziz arasında tercih yapması bekleniyor.

"O SİSTEMİ ÇOK İYİ BİLİYORUM"

Kongolu stoper Tisserand, daha önce Wolfsburg'da oynadığı için 3'lü savunmayı daha iyi bilmenin avantajını yaşadığını söyledi. 28 yaşındaki stoper, "3'lü savunma oynadığımız bir sistemle sahadayız. Ben Almanya'da oynadığım için bu sistemi daha iyi tanıdığımı ve bildiğimi söyleyebilirim" dedi. 


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