Vitor Pereira: "Siz mücadele edin, gerisi gelecek"

Trabzonsporla karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Vitor Pereira, maç öncesinde öğrencilerine uyarılarda bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Vitor Pereira: 'Siz mücadele edin, gerisi gelecek'
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16 Ekim 2021 10:44
Trabzon maçı öncesinde Vitor Pereira, oyuncularına seslendi…

Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Milli maçlar öncesinde yakalanan havayı devam ettirmelerinin çok önemli olduğunu belirten Portekizli çalıştırıcı, "Siz mücadele edin, gerisi gelecek. Bu ligin en güçlü takımıyız. Bunu sahada göstereceğiz" ifadelerini kullanırken "Büyük bir taraftar baskısı olacak. Ancak sakin olmalıyız" diyerek de uyarılarda bulundu. 

 

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