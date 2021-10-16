Vitor Pereira: 'Siz mücadele edin, gerisi gelecek'

Trabzon maçı öncesinde Vitor Pereira, oyuncularına seslendi…
Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Milli maçlar öncesinde yakalanan havayı devam ettirmelerinin çok önemli olduğunu belirten Portekizli çalıştırıcı, "Siz mücadele edin, gerisi gelecek. Bu ligin en güçlü takımıyız. Bunu sahada göstereceğiz" ifadelerini kullanırken "Büyük bir taraftar baskısı olacak. Ancak sakin olmalıyız" diyerek de uyarılarda bulundu.
Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Milli maçlar öncesinde yakalanan havayı devam ettirmelerinin çok önemli olduğunu belirten Portekizli çalıştırıcı, "Siz mücadele edin, gerisi gelecek. Bu ligin en güçlü takımıyız. Bunu sahada göstereceğiz" ifadelerini kullanırken "Büyük bir taraftar baskısı olacak. Ancak sakin olmalıyız" diyerek de uyarılarda bulundu.