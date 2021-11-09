Vitor Pereira, sınıfı geçemedi

Fenerbahçe'de Vitor Pereira, şampiyonluk vaadiyle dümene geçti ama gemi su alıyor. Sarı-laciverlilerde takımın ne ideal kadrosu belli ne taktiği... Performansı artan oyuncu yok, kaybolan yıldız çok…Şampiyonluk vaadiyle geri dönen Vitor Pereira dümeni kayalara kırdı! Sezon başında oynattığı sistem için "Vardır bir bildiği?" denilen Portekizlinin bugün ne bildiği sorgulanıyor. Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör konusunda "Devam mı, tamam mı?" eşiğinde, taraftar ise çoktan kesti Hoca'nın biletini. Taktik kurgusundan düne kadar taviz vermeyen Pereira, Kayseri maçında 4'lü savunmaya, kendi bakış açısıyla 3-5-2'ye döndüğünde hatasını fark edip etmediği sorulmaya başladı.Oysa kafasındaki taktikte ısrar eden Vitor Pereira, "Bu sisteme uygun oyuncu grubu var mı?" sorusunu bile henüz cevaplayabilmiş değil. Portekizlinin kimi neden, nerede oynattığı da net değil. Ligde 12, Avrupa'da 6, toplam 18 maça çıkan Fenerbahçe'de henüz üst üste aynı on biri sahaya sürmedi. Sakatlıklar kabul edilebilir belki ama "Avrupa yorgunu" gerekçesi çok tatmin etmiyor. 2012-13'te Aykut Kocaman'ın takımı 64 maça çıkmış, kupada final, Avrupa'da yarı final oynamış, ligi ikinci sırada tamamlamıştı.Bugün ne Gustavo parlıyor, ne Sosa ne de Mesut Özil. Fenerbahçe'nin en başarılı isimleri savunmadaki Kim ile Szalai. Tam 26 farklı oyuncu forma giydi de bir tek Bordeaux'nun elinden kapılan (!) Burak Kapacak sahaya ayak basamadı. 10 numara olarak alınan, geçen sezonu sol bekte geçiren Pelkas, Kayseri maçının sonlarında kendini sağ bekte bulunca ne yapacağını şaşırdı. Tribünlerin istifaya davet ettiği, yönetimin tepkili olduğu Pereira artık futbolcuları tarafından da sorgulanan adam konumunda.