Vitor Pereira: 'Rotasyon yapmamız gerekti'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



BAŞAKŞEHİR İYİ TAKIM



"Başakşehir kaliteli bir takım. Çok iyi oyuncuları var. Pozitif futbol oynamaya çalışıyorlar. İlk maçlardaki sonuçları hak etmiyorlar. Seyahat sonrası oynamak zordur ama hazırız. Baskılı, topu tutan ve pozisyon üreten bir Fenerbahçe izletmek istiyoruz."



ROTASYON YAPMAMIZ GEREKTİ



"Rotasyon yapmamız gerekti. Bu takımdaki herkesin önemli olduğunu göstermek istedik."



PELKAS KENDİ ATMAK İSTEDİ



"Dimitris Pelkas penaltı kaçırdı ama dünyanın önemli oyuncuları da kaçırıyor. Kendi atmak istedi ama kaçırdı. Yine takıma yardım için elinden geleni yapacaktır."



HAKEME DE BAĞLI



"Maçın ritmi hakeme de bağlı. Yüksek tempolu maç bekliyorum. Çok duran maçları sevmiyorum. Sistematik olarak duran değil, topun oyunda olduğu maçları herkes sever. Umarım hakem buna izin verir."



