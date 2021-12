Vitor Pereira: 'Önceliğimiz Süper Lig'

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında 9 Aralık Perşembe günü Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Jose Sosa ile birlikte bu maç öncesinde basın toplantısında konuştu.



VITOR PEREIRA'NIN AÇIKLAMALARI



Bu turnuva bizim için daha farklı olabilirdi. Frankfurt ve Antwerp maçlarındaki penaltıları atsak 4 puanımız daha olabilirdi. İşler daha farklı olabilirdi bizim adımızı ama bunu değiştirmek mümkün değil. Almanya'dan önemli bir takımla oynayacağız, taraftarımızı önünde kazanmak ve kulübümüzü gururlandırmak istiyoruz.



"BİZİM ÖNCELİĞİMİZ SÜPER LİG"



Gerçekçi olmamız gerekiyor. Bu maç önemli ve bir Avrupa maçı. Kazanmak istiyoruz ancak bizim için önemli olan lig. Avrupa'dan sonra yeteri kadar dinlenemediğimiz de oldu. Yarın da birkaç değişiklik olacaktır takımda ama yine güçlü bir takım sahaya çıkacak.



"ÖNEMLİ OLAN FENERBAHÇE"



Önemli olan her zaman Fenerbahçe, ben değilim. Ben her zaman takımım için en iyiyi istiyorum. Ben ve ekibim bütün konsantrasyonumuzu bu takıma veriyoruz. Futbolda polemikler her zaman oluyor. Maç bitince işimiz bitmiyor, bizim de bu polemikleri kabul etmemiz gerekiyor



JOSE SOSA'NIN AÇIKLAMALARI



Evimizde oynayacağımız maç için heyecanlıyız. Bu turnuvaya önem verdiğimizi göstermek istiyoruz. Grubu kaçıncı sırada bitirdiğimizin önemi olmadan. Bu maç da önemli bir maç, bir Avrupa maçı, biz de takımımızı Avrupa'da temsil edeceğiz. Bu turnuvaya veda etsek de bu bir Avrupa maçı. Şu anda ligi düşünmüyoruz. Bu maçtan sonra lige döneceğiz. Bu ligde durum son haftalarda belli oluyor. Aslında kişisel hedeflerinizi içinizde belirlersiniz, bunu dışarıya yansıtmazsınız. Benim de hedefim kendimi geliştirmek. Pozisyonum da değişti, daha önde oynuyorum, şimdi biraz daha arkada, dengeli oynuyorum. Takımın kazanması önemli. Ön tarafta da skor yapabilecek kaliteli futbolcular var.



SOSA: "GENÇLERE ÖNEM VERİYOR"



Gerçekten hocamız gençlere çok fazla süre veriyor. Onlara oynama şansı veriyor. Biz de teknik direktör kadar bu konuda sorumluyuz. Onlara örnek olmak zorundayız, sabırlı olmaları gerektiğini onlara öğretmeliyiz, gençler bu kulübün geleceği





