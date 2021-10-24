Vitor Pereira: 'Önceki görüntümüze dönmeliyiz'

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Alanyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.



Sarı lacivertli çalıştırıcı, "En önemlisi kendi oyunumuzu oynamaya geri dönebilmek. Üst üste maç yaptıktan sonra bu değişiklikler gerekiyor. Aynı seviyeyi korumamız lazım. İyi bir takımla oynayacağız. Biz de daha önceki görüntümüze dönmeliyiz. Taraftarımız da yanımızda olacak." dedi.



Vitor Pereira ayrıca, "Alanyaspor'a karşı planımız iyi oynamak ve kazanmak." ifadelerini kullandı.





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