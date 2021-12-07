Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Portekizli futbolcu Miguel Crespo, istediği gibi başlayamadığı sarı lacivertli kariyerinde son haftalarda yakaladığı çıkışla adından söz ettiriyor.



Galatasaray derbisi öncesinde devre arasında takımdan gönderileceği yazılan 25 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılı takım karşısında son bölümde attığı şık golle galibiyetin mimarı oldu ve Fenerbahçe macerasında yeni bir sayfa açtı.



NEF Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Miguel Crespo, 71. dakikada Jose Sosa'nın yerine dahil oldu ve sahada kaldığı kısıtlı süredeki tek isabetli şutuyla derbinin skorunu belirledi.



İLK GOLÜNÜ ATTI, GOL SEVİNCİYLE GÖNDERMEDE BULUNDU



Sezon başında sarı-lacivertli takıma transfer olan ve istikrarlı forma şansı bulamayan 25 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla ilk gol sevincini Galatasaray karşısında yaşamış oldu.



ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA YİNE TAM NOT ALDI



Galatasaray derbisinde attığı golle bulduğu morali, Göztepe deplasmanında ortaya koyduğu performansla perçinleyen ve çıkışını sürdüren Miguel Crespo, Luiz Gustavo sakatlığını atlamasına rağmen Çaykur Rizespor karşısında şans buldu.



Brezilya futbolcuyla birlikte Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başlayan Portekizli oyuncu, Kadıköy'deki futboluyla yine taraftarlardan tam not aldı. Özellikle 34. dakikada Diego Rossi'ye attığı pas, mücadelenin öne çıkan anlarından biri oldu.



Miguel Crespo, Çaykur Rizespor maçının 34. dakikasında sarı lacivertli takımı ikinci gole çok yaklaştırdı. Miguel Crespo'nun akıl dolu ara pasında sağ taraftan ceza sahası içine sarkan Diego Rossi'nin çaprazdan vuruşunda kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.."



