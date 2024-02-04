Vitor Pereira'nın yeni takımı açıklandı!

Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın yeni teknik direktörü oldu.

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Vitor Pereira'nın yeni takımı açıklandı!
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04 Şubat 2024 16:59
Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın yeni adresi resmen açıklandı.

Hırvat teknik adam Igor Biscan ile yollarını ayıran Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'nın getirildiğini açıkladı.

SEZON SONUNA KADAR ANLAŞMA

Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli çalıştırıcı ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Al-Shabab, Yannick Carrasco ve Ivan Rakitic gibi yıldızları kadrosunda bulunduruyor.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Son olarak Flamengo'yu çalıştıran Portekizli teknik adam 10 Nisan 2023'ten beri boştaydı. 2 dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Pereira, sarı lacivertli takımda 86 maça çıktı ve 48 galibiyet, 22 beraberlik, 16 mağlubiyet yaşadı.

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