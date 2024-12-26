Vitor Pereira'nın yeni kurbanı Manchester United

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Wolverhampton evinde Manchester United'ı 2-0 mağlup etti. Wolves, Vitor Pereira yönetiminde 2'de 2 yaptı.

, Fotoğraf; Imago
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Vitor Pereira'nın yeni kurbanı Manchester United
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26 Aralık 2024 22:26
Son güncelleme 26 Aralık 2024 22:33
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Vitor Pereira'nın yönetimindeki Wolverhampton evinde Ruben Amorim'in ekibi Manchester United'ı 2-0 mağlup etti.

Molineux Stadyumu'nda oynanan maçta Wolverhampton'ın ilk golünü 58. dakikada Matheus Cunha, direkt kornerden attı. Manchester United bu golle birlikte son 1 hafta içinde 2 kez direkt kornerden gol yemiş oldu. Amorim'in öğrencileri 19 Aralık'ta Tottenham'a karşı oynanan Lig Kupası maçında da Heung-Min Son'dan aynı golü yemişti.

Wolves'un ikinci golünü ise 90+9'da Hee-Chan Hwang kaydetti.

😱Matheus Cunha, köşe vuruşundan gol attı. İnanılmaz falso!pic.twitter.com/Dfsg4YJdVM

Öte yandan Manchester United'da Bruno Fernandes, maçın 47. dakikasında kırmızı kartl oyun dışında kaldı. Manchester United'da milli futbolcu Altay Bayındır, karşılaşmada forma giymedi.

VITOR PEREIRA FIRTINASI

Daha önce Fenerbahçe'de de görev yapmış olan Vitor Pereira, Premier Lig'de çıktığı ilk 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Portekizli teknik adamın yönetiminde çıktığı Leicester City (3-0) ve Manchester United (2-0) maçlarından galibiyetle ayrılıp 6 puan çıkaran Wolves, ligde daha önce oynadığı 16 maçta toplam 9 puan çıkarmıştı.

MOURINHO'DAN SONRA İKİNCİ İSİM

Öte yandan Vitor Pereira, Jose Mourinho'dan sonra Premier Lig'deki ilk 2 maçını kazanan ikinci Portekizli teknik direktör oldu.



Öte yandan Ruben Amorim'in yönetimindeki Manchester United ise ligde çıktığı son 5 maçın 4'ünde sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Wolverhampton puanını 15'e yükseltirken, Manchester United 22 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Wolverhampton deplasmanda Tottenham'a konuk olurken, Manchester United evinde Newcastle United'ı ağırlayacak.

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