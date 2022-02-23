Vitor Pereira'nın yeni adresi Corinthians

Brezilya ekibi Corinthians'ta teknik direktörlüğe Vitor Pereira getirildi.

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Vitor Pereira'nın yeni adresi Corinthians
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23 Şubat 2022 17:49
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Everton'la da görüşen ancak görüşmeler sonuçsuz kalan Vitor Pereira'nın yeni durağı Brezilya oldu.

Corinthians, teknik direktörlüğe Portekizli antrenörün getirildiğini açıkladı. Brezilya ekibinin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada Pereira ile Aralık 2022'ye kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

20 ARALIK'TA FENERBAHÇE'DEN AYRILDI

Vitor Pereira, 2015-2016 sezonunun ardından 2021 yazında Fenerbahçe'ye ikinci kez geri dönmüş, ligin ilk yarısındaki Beşiktaş derbisinin ardından görevine 20 Aralık'ta son verilmişti.

17 MAÇTA 8 GALİBİYET ALDI

Fenerbahçe'deki ikinci döneminde takımın başında 17 lig maçına çıkan 53 yaşındaki Pereira, bu maçlarda 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

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