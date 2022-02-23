Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oluyor!

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra ismi Premier Lig ekibi Everton ile anılan Vitor Pereira'nın yeni adresinin Corinthians olacağı öne sürüldü.

, Fotoğraf; AA
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Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oluyor!
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23 Şubat 2022 12:50
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe 'den ayrıldıktan sonra yeni adresinin neresi olacağı merak konusu olan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira için şaşırtan Brezilya iddiası geldi.

Globo'da yer alan habere göre Brezilya temsilcisi Corinthians, Portekizli teknik adam ile anlaşmaya çok yakın. 53 yaşındaki antrenör ile kulüp yönetimi arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiği ifade edildi.

Vitor Pereira'nın Corinthians ile 2 yıllık sözleşmeye imzalayacağı öne sürülürken resmi açıklamanın kısa sürede yapılmasının beklendiği kaydedildi.

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