Vitor Pereira'nın transfer listesi internete düştü!

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Brezilya ekiplerinden Corinthians ile anlaşan Vitor Pereira'nın transfer raporu sızdırıldı.



İngiliz gazeteci Albert Mullin'in haberine göre; bir Palmeiras taraftarı, Vitor Pereira'nın transfer listesini sosyal medyaya düşürdü. Portekizli teknik direktörün transfer listesinde Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan da isimlerin yer aldığı öğrenildi.



Palmeiras taraftarları tarafından sızdırılan ve Vitor Pereira'nın raporu olduğu belirtilen dosyada Beşiktaş'tan Valentin Rosier ismi yer aldı.



25 yaşındaki Fransız futbolcu, bu sezon siyah-beyazlı formayla 36 müsabakada oynadı. Valentin Rosier bu maçlarda 2 gol ve 5 asist üretti.



Osayi Samuel de listede



Vitor Pereira'nın transfer listesi olduğu iddia edilen raporda Bright Osayi Samuel ismi de yer aldı. 24 yaşındaki Nijeryalı'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025'te sona erecek.



Sarı-lacivertli takımda bu sezon 40 maçta oynama şansı yakalayan Bright Osayi Samuel de Rosier gibi 2 gol ve 5 asist üretti.



Öte yandan Vitor Pereira tarafından hazırlandığı iddia edilen transfer listesinde Güney Kore ve Japonya liglerinden de oyuncuların yer alması dikkat çekti.





İLGİLİ VİDEO