Fenerbahçe'de yoğun maç trafiği sebebiyle kadro sürekli değişiyor. Teknik direktör Vitor Pereira, ilk 11'de 90 dakika şans verdiği bir oyuncuyu bir diğer mücadelede yedek oturtabiliyor.



Bu durum alternatifi olmayan birkaç isim dışında sürekli gerçekleşiyor. Pereira sakatlıkların önüne geçmek, takım içi rekabeti arttırmak ve sahaya en dinamik takımı sürmek için bu yola başvuruyor. Bu tip değişiklikleri yaparken de süreci iyi yönetmek gerekiyor. İyi oynayan bir oyuncu ertesi maç kulübede olduğunda motivasyonu düşebilir. Ya da tam tersi kötü oynayan bir oyuncu da bir diğer maç oynamadığı taktirde artık gözden düştüğünü düşünebilir. Bu nedenle Vitor Pereira oyuncuları ile güçlü bir iletişim kurmaya büyük önem veriyor.



Sezon içinde tüm oyuncularına ihtiyacı olduğunu bilen Portekizli çalıştırıcı maçlar öncesi oyuncularına kadro planlamasından bahsediyor. Bir oyuncu ne zaman oynayıp oynamayacağını bu sayede biliyor. Kendini mental ve fiziksel açıdan buna göre hazırlıyor. Bu çerçevede Gustavo, Kim ve kaleci Altay dış-ında tüm oyuncular da değişikler yaşandı.



