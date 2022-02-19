Vitor Pereira'nın mirası Ferdi Kadıoğlu

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde 3-2 kaybettiği Slavia Prag maçında performansı, mücadelesi ve skora katkısıyla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu, Kadıköy'de alkışlanan tek isim oldu. Yıldız oyuncu sezon başından beri artan performansının üzerine koymaya devam etti.



Vitor Pereira ile beraber düzenli bir ilk 11 oyuncusu olan 22 yaşındaki futbolcu, 2018'den beri yer aldığı Fenerbahçe'de ilk kez böylesine yükseldi. 2018'de Cocu döneminde transfer olan Ferdi, o dönem hiç süre alamadı. Ardından Ersun Yanal, Erol Bulut ve Emre Belözoğlu dönemlerinde de daha çok arka planda kaldı.



Sonsuz özgürlük tanıdı



Bu sezon 3'lü sistemle beraber göreve başlayan Teknik Direktör Vitor Pereira'nın öncelikli işi inişli-çıkışlı bir performansı bulunan Ferdi Kadıoğlu'nu kazanmak oldu. Ferdi'yi sol kanat olarak oynatan ve özgürlük tanıyan Portekizli çalıştırıcı, oyuncusuna sürekli güven verdi ve yükselmesinde en yakın destekçisiydi. Vitor Pereira ayrıldıktan sonra bile Ferdi'nin yükselişi sürdü. A Milli Takımı seçmesi de bir diğer olumlu gelişme oldu. Böylece Vitor Pereira sayesinde hem A Milli Takım yeni bir yıldız kazandı hem de Fenerbahçe gelecek adına önemli bir oyuncuya kavuştu.



Her yerde Ferdi



Slavia Prag karşısında performansıyla göz dolduran Ferdi Kadıoğlu, hem hücumda hem de savunmada parladı. 1 gol 1 asistle maçı tamamlayan Ferdi, 3 başarılı dripling, yüzde 81.1 pas isabeti, 4 başarılı uzun pas, 2 kilit pas, 8 hava topu kazanma, 4 ikili mücadele kazanma, 2 pas arası ve 2 top kapma istatistiklerini tutturdu.



Kartal bozmadı



Vitor Pereira ile sol kanada geçen Ferdi Kadıoğlu, İsmail Kartal tarafından da bekte kullanılıyor. Novak'ın sakatlığı nedeniyle savunmada görev alan Ferdi, Kartal'ın döneminde de takımın yine en iyileri arasına girdi.





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