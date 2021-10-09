Vitor Pereira'nın Jose Sosa planı!

Vitor Pereira, Arjantinli yıldızı Trabzon'a karşı 11'de sahaya sürmek istiyor. Fenerbahçe'nin tecrübeli orta sahası, oynaması durumunda Gustavo ile birlikte Bakasetas-Hamsik ikilisine üstünlük kurmaya çalışacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Vitor Pereira'nın Jose Sosa planı!
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09 Ekim 2021 09:33
Jose Sosa
Jose Sosa
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de sakatlığını atlattıktan sonra kuvvetlendirme çalışmalarını tamamlayan ve önceki gün Samandıra'da idmanlara başlayan Jose Sosa'nın fiziksel açıdan hazır olduğu belirtildi.

Teknik direktör Vitor Pereira, 36 yaşındaki oyuncunun yapacağı idmanları yakından gözlemleyecek. Portekizli hoca, 'olur' verirse Trabzonspor 11'inde yer alacak.

Bakasetas-Hamsik ikilisine, Gustavo ve Sosa ile karşılık vermek isteyen deneyimli çalıştırıcı, bu nedenle Arjantinli futbolcunun sahaya çıkmasına büyük önem veriyor. 

 

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