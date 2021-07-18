Vitor Pereira'nın gözü millilerde

Sarı-Lacivertliler'de EURO 2020 ve Kupa Amerika turnuvaları nedeniyle kampa geç katılan futbolcular, teknik direktör Pereira'nın radarına girdi. Yaptıkları ekstra izin sonrası Topuk Yaylası'nın son döneminde takıma katılan; Altay Bayındır, İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan, Attila Szalai'nin yanı sıra henüz takıma katılmayan Valencia ve Zanka için özel bir program uygulanacak.Takım arkadaşları ile aradaki farkı kapatmaları için uğraş verecek olan millilerin Slovenya Kampı'nda yapılacak hazırlık maçlarında kendilerini denemeleri ve sezona hazır girmeleri sağlanacak. Teknik direktör Pereira'nın hem direkt kendisi hem de yardımcıları aracılığıyla bu oyuncuların durumunu yakından takip edeceği bildirildi.