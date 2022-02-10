Vitor Pereira'nın Fenerbahçe sonrası ikilemi!

Corinthians ile görüşen Vitor Pereira, Brezilya kulübünün istediği başarılar ile kadro kalitesi arasında fark olduğu için kabul edip etmeme konusunda kararsızlık yaşıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Vitor Pereira'nın Fenerbahçe sonrası ikilemi!
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10 Şubat 2022 17:24
Corinthians ile masaya oturan Vitor Pereira, ikilemde...

UOL Esporte'de yer alan habere göre; Corinthians yönetimi, Sylvinho ile yolları ayırdıktan sonra görüştüğü Vitor Pereira'yı göreve getirme konusunda ikna oldu. Ancak, Portekizli teknik adam Corinthins ile görüştükten sonra kararsızlık yaşamaya başladı.

Brezilya'nın köklü kulübünün istediği başarıları, mevcut olan transfer bütçesi ve kadro kalitesiyle başaramayacağını düşünen Vitor Pereira, Fenerbahçe sonrası kariyerinde yeni bir başarısızlık yaşamak istemediği belirtildi.

Pereira'nın ayrıca Çin ve Suudi Arabistan'da çalışıktan sonra yeniden Avrupa dışına gidip gitmeme konusunda da henüz ikna olmadığı vurgulandı.

Vitor Pereira, aralık ayında Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Everton ile görüşmüş ancak karşılıklı olarak anlaşma sağlanamamıştı.

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