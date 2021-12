Vitor Pereira'nın derbide anahtar üçlüsü

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin anahtarı belli belli oldu. Takımının topu tutmakta ve oyun kurmakta zorlandığını belirleyen Teknik Direktör Vitor Pereira, bunu aşmanın yolunu da buldu.



Vitor Pereira, derbide İrfan Can Kahveci, Jose Sosa ve Mesut Özil'i aynı anda kullanacak. Topla ilişkileri iyi olan, oyun kurma özelliğine sahip ve hem asist yapıp hem de gol atabilen üç ismin bir arada görev almasıyla Beşiktaş'a maça hükmetme şansı verilmeyecek. Böylece Kartal'a etkili olma şansı tanınmayacak.



Sosa orta sahada kesici- top dağıtıcı rolünü üstlenecek. İrfan Can forvete yakın oynayıp ceza alanı çevresinde sayısal fazlalık sağlayacak. Mesut ise oyun kurucu olurken boşalan alanlara girip gol arayacak. Vitor Pereira, özellikle İrfan-Mesut uyumuna çok güveniyor. İrfan Can, ligdeki üç asistinden ikisini Mesut Özil'e yaptı.



Bunlardan biri de kritik Galatasaray derbisindeydi. Söz konusu derbi ise Sosa-İrfan-Mesut üçlüsünün sakatlıklar ve cezalar nedeniyle birlikte ilk 11'de oldukları tek lig maçı durumunda.





