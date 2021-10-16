Vitor Pereira'nın derbi planı: "Rakibi koştur, baskıyı kır"

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın derbi planı belli oldu. Portekizli teknik adam, Jose Sosa hamlesi ile orta sahayı ele geçirecek. Mesut, Arjantinli'ye soluk aldıracak, Gustavo da Bakasetas'ı kilitleyecek

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Vitor Pereira'nın derbi planı: 'Rakibi koştur, baskıyı kır'
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16 Ekim 2021 10:41
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Marek Hamsik'in yokluğunda Jose Sosa kozuyla orta sahada kontrolü ele almanın planını yapıyor.

Sakatlıktan çıkan Arjantinli ile başlamayı düşünen Pereira, gidişata göre Zajc'ı da sahaya sürecek. Portekizli teknik adam, topa sahip olma istatistiğiyle ön plana çıkan Trabzonspor'u daha çok koşturarak kendi silahını elinden almak istiyor. Böylelikle taraftarın baskısı azalacak, rakip daha fazla yorulacak. Pereira planını topa daha fazla sahip olma üzerine yapıyor.

Sosa'nın en büyük destekçisi Mesut olacak. Özil, zaman zaman yer değiştirip 10 numara pozisyonuna geçecek ve top alarak takıma nefes aldıracak. Luiz Gustavo ise Bakasetas'ı sürekli göz hapsinde tutacak.  

 

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