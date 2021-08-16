Vitor Pereira'nın açıklamaları

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Adana Demirspor'u 1-0 yendikleri maçın sonrasında konuştu.



Takım ruhuyla kazandıklarını belirten teknik adam, "Çok zorlu bir maçtı, ligin ilk maçını dışarıda iyi bir takıma karşı oynadık, taraftarları da onları itti. Bizim sakatlık problemlerimiz vardı, takım ruhunu sahaya yansıttık, takım ruhuyla galip ayrılmayı başardık." dedi.



"Hangi bölgeleri eksik buldunuz?" sorusu yöneltilen Pereira, "Bu burada konuşulacak bir şey değil" şeklinde cevap verdi.



Sakatlanan Serdar Dursun'un durumu sorulan Portekizli antrenör, "Serdar Dursun hastaneye gideceğiz, MR sonucu sonrasında durumu göreceğiz, umarım ağır bir şey değildir" ifadelerini kullandı.



Basın toplantısında konuşan Pereira "İlk yarıda ritmi korumayı daha çok başarmalıydık, oyun çok geçiş oyununa döndü. 2. yarıda tek forvetimiz elimizde Serdar'dı, çıkmak zorunda kaldı, takım ruhunu yansıttık, bazen sahada acı çekmeniz, fedakarlık yapmanı gerekir. 3 puanla başlamak çok önemliydi takım ve taraftarlarımız adına." dedi.



