Vitor Pereira'nın 6. derbi heyecanı

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Galatasaray maçıyla kariyerindeki 6. derbi müsabakasına çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Vitor Pereira'nın 6. derbi heyecanı
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18 Kasım 2021 13:17
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Galatasaray maçıyla kariyerindeki 6. derbiye çıkacak.

Portekizli teknik adam, 2015-2016 sezonunda çalıştırdığı Fenerbahçe'nin başında dördü Süper Lig, biri de Türkiye Kupası olmak üzere 5 derbide görev yaptı.

1 GALİBİYET ALDI

Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetimindeki bu derbilerde bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.




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