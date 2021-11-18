Vitor Pereira'nın 6. derbi heyecanı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Galatasaray maçıyla kariyerindeki 6. derbiye çıkacak.



Portekizli teknik adam, 2015-2016 sezonunda çalıştırdığı Fenerbahçe'nin başında dördü Süper Lig, biri de Türkiye Kupası olmak üzere 5 derbide görev yaptı.



1 GALİBİYET ALDI



Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetimindeki bu derbilerde bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.







