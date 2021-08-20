Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, HJK Helsinki maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Karşılaşma sonrası konuşan Vitor Pereira "Gururluyum, sahada iki karakter gördüm. Zor olmayan bir maçtı ama genç oyuncularımız kaliteli, karakterli görüntü sergilediler. Böylesine bir maçta çok iyi oynadılar. Hafta boyunca çok çalıştılar. Kendilerine inanıyorlar. Mami çok güzel bir gol attı, mutluyum. Onlar genç oldukları için değil, kaliteli ve karakterli oldukları için oynadılar." dedi.
Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler hakkında konuşan Vitor Pereira "Tecrübelerime göre, gençleri parlatabilmek istiyorsanız, onlara süre ve özgüven vermeniz gerekir. Bunlar olursa, oyuncuda da kalite varsa, parlayabiliyorlar. Avrupa'nın en büyük kulüplerinden Porto'nun altyapısında 5 sene çalıştım. Arda Güler kalitesinde çok az oyuncu gördüm. Aynı şekilde Muhammed için de bu sözlerim geçerli. Kendilerini geliştirirlerse, Türk futbolu için çok iyi futbolcular olacaklar." ifadelerini kullandı.
HJK Helinski maçını unutmayacağını söyleyen Pereira "Böylesine kapalı takımlara karşı oynamak kolay değil. Boşluk bulabilmek için sabırlı olmanız gerekiyor. Kariyerimde çok fazla maç oynadım, bana kupalar kazandıran. Ancak bu maçın da benim için önemli bir yeri olacak. Yolun yarısındayız. Finlandiya'da da iyi şeyler yapmalıyız. Oyuncuların ortaya koyduğu karakterden çok mutluyum. Takımımla ve taraftarlarımızla gurur duyuyorum. Camia olarak çok iyi bir ruh ortaya koyduk. Daha sezon başı ama önemli sakatlıklar yaşadık. Takım ruhu ve taraftarların katkısıyla birlik olduk. Bize çok yardımcı oldular. Bu maç hep aklımda kalacak. Ortaya koyduğumuz ruh, ne kadar zorluk yaşarsanız yaşayın, başarabileceğimizi gösterdi." dedi.
Karşılaşma sonrası konuşan Vitor Pereira "Gururluyum, sahada iki karakter gördüm. Zor olmayan bir maçtı ama genç oyuncularımız kaliteli, karakterli görüntü sergilediler. Böylesine bir maçta çok iyi oynadılar. Hafta boyunca çok çalıştılar. Kendilerine inanıyorlar. Mami çok güzel bir gol attı, mutluyum. Onlar genç oldukları için değil, kaliteli ve karakterli oldukları için oynadılar." dedi.
Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler hakkında konuşan Vitor Pereira "Tecrübelerime göre, gençleri parlatabilmek istiyorsanız, onlara süre ve özgüven vermeniz gerekir. Bunlar olursa, oyuncuda da kalite varsa, parlayabiliyorlar. Avrupa'nın en büyük kulüplerinden Porto'nun altyapısında 5 sene çalıştım. Arda Güler kalitesinde çok az oyuncu gördüm. Aynı şekilde Muhammed için de bu sözlerim geçerli. Kendilerini geliştirirlerse, Türk futbolu için çok iyi futbolcular olacaklar." ifadelerini kullandı.
HJK Helinski maçını unutmayacağını söyleyen Pereira "Böylesine kapalı takımlara karşı oynamak kolay değil. Boşluk bulabilmek için sabırlı olmanız gerekiyor. Kariyerimde çok fazla maç oynadım, bana kupalar kazandıran. Ancak bu maçın da benim için önemli bir yeri olacak. Yolun yarısındayız. Finlandiya'da da iyi şeyler yapmalıyız. Oyuncuların ortaya koyduğu karakterden çok mutluyum. Takımımla ve taraftarlarımızla gurur duyuyorum. Camia olarak çok iyi bir ruh ortaya koyduk. Daha sezon başı ama önemli sakatlıklar yaşadık. Takım ruhu ve taraftarların katkısıyla birlik olduk. Bize çok yardımcı oldular. Bu maç hep aklımda kalacak. Ortaya koyduğumuz ruh, ne kadar zorluk yaşarsanız yaşayın, başarabileceğimizi gösterdi." dedi.