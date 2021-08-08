Vitor Pereira, Manchester United'ın yıldızını istiyor!

Fenerbahçe'den golcü transferi beklenirken sürpriz bir hamle geldi. Sarı-Lacivertli ekibin Portekizli teknik patronu Vitor Pereira elinde 6 tane orta saha oyuncusu olmasına rağmen merkez orta saha için takviye istedi.



Vitor Pereira'nın Sosa, Ozan ve Mert Hakan'ın performansını yeterli bulmadığı öğrenilirken yönetime Manchester United'da forma Brezilyayı Andreas Pereira'yı işaret etti.



İNGİLİZLERLE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR



Pereira'nın bu talebi üzerine harekete geçen Sarı-Lacivertli kurmaylar Andreas Pereira için İngiliz devi Manchester United'ın kapısını çaldı. Satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunan Fenerli yöneticiler, İngilizlerle pazarlıklarını sürdürüyor, Andreas Pereira'nın sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.



GOL ŞANSI YÜKSEK BİR ORTA SAHA



Merkez orta saha ile beirlikte 10 numaralı pozisyonda da forma giyebilen Andreas Pereira 1 kez Brezilya Milli Takım formasını giydi. Alt kategorilerde ise 27 kez milli formayı sırntına geçirdi. 25 yaşında ve 1.78 boyunda olan Pereira gol şansı yüksek bir orta saha oyuncusu.



