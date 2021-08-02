Vitor Pereira: "Liderim sensin Mesut!"

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, hazırlık döneminin en çok dikkat çeken ismi oldu. Teknik direktör Vitor Pereira, Mesut'u zorlu sınavlara hazırlıyor.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Vitor Pereira: 'Liderim sensin Mesut!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ağustos 2021 11:23
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil ayak seslerini duyurmaya başladı.

Yaz tatilinde ekstra idmanlar yapan Mesut Özil, Topuk Yaylası ve İstanbul kamplarında üstüne koyarak formunu korumasını bilmişti. Teknik direktör Vitor Pereira, yeni sezonda Mesut Özil'in tüm tecrübe ve yeteneklerinden faydalanmak istiyor.

"SAHA İÇİNDE LİDERSİN"

Özil'i zorlu sınavlara hazırlayan Pereira, yıldız oyuncuyla yaptığı sohbet toplantısında "Saha içinde liderimiz sen olacaksın ve bize çok şey katacaksın" dedi.

Özil ise "Geçen yıl takıma geç katılmıştım. Bu sezon kamp dönemiyle birlikte takımlayım. Bu bana fazladan artılar katacak. Fenerbahçe için en iyisini yapacağımdan şüpheniz olmasın." cevabını verdi. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.