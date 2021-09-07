Vitor Pereira, Lazio ve Wolves ile masaya oturmuş!

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe ile anlaşmadan önce SS Lazio ve Wolverhampton Wanderers ile görüştüğü ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Vitor Pereira, Lazio ve Wolves ile masaya oturmuş!
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07 Eylül 2021 12:21
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın, sarı lacivertli kulübe gelmeden önce Lazio ve Wolverhampton Wanderers tarafından da istendiği ortaya çıktı.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Lazio, Maurizio Sarri ile anlaşmadan önce Vitor Pereira ile birkaç defa görüşme yaptı. Simone Inzaghi'nin Inter'e gitmesinden hemen sonra Lazio Başkanı Claudio Lotito, Pereira'yı takımın başında görmek istedi.

Lazio, Maurizio Sarri'nin tekrar takım çalıştırma kararı alması üzerine İtalyan hoca ile görüşüp Pereira'dan vazgeçti.

WOLVES İLE DE MASAYA OTURDU

Vitor Pereira, Fenerbahçe öncesi bir görüşmeyi de Wolverhampton Wanderers ile yaptı. Nuno Espirito Santo'nun kulüpten ayrılması sonrası Portekizli antrenör geleneğini sürdürmek isteyen Wolves, Vitor Pereira ile masaya oturdu.

Sezona 3 maçta 0 puanla başlayan Wolves ise tercihini Benfica'dan ayrılan Bruno Lage'den yana kullandı. 


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