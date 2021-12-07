Fenerbahçe'de Rizespor galibiyeti Portekizli çalıştırıcıya nefes aldırsa da daha önceki kötü sonuçların yanı sıra 3'lü sistem inadı ve oyuncu tercihleri tecrübeli teknik adama olan güvenin büyük ölçüde yitirilmesine yol açmıştı.



Pereira ile yola devam edilmesi için öncelikle ilk yarının kalan 4 maçında (Gaziantep, Beşiktaş, Karagümrük, Malatya) 'galibiyet serisi' şart görülüyor.



Bu sağlanabilir ve lider Trabzonspor ile 12 puanlık fark eritilebilirse deneyimli teknik adam ile sezonu tamamlama olasılığı artacak. Aksi durumlarda devre arasında teknik direktör değişikliği yeniden gündeme gelecek.



