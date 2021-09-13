Vitor Pereira kendini tekrarladı

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira 2015-16'da ilk 4 haftayı 1 beraberlik 3 galibiyetle tamamlamıştı.



Portekizli hoca o sezon beraberliği, 2. hafta Rize deplasmanında almıştı. O dönem 6 gol atıp, 2 yedi. Bu sezon 6 kez ağları sarsıp, kalesinde 1 gol gördü.



Vitor Pereira yeni döneminde de 10 puanla başladı.



ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR



Fenerbahçe ile ligde ilk puan kaybını yaşayan Vitor Pereira, "Gerçekten zorlu bir maçtı. Takım ruhunu gösterip koştuk, bastık ama bazı problemler vardı. Yeni oyuncular vardı, onların kaynaşması için zamanımız yoktu. Oyun çok durdu, sakatlıklardan dolayı da aynı şey yaşandı. Hatalarımızdan ders alıp yolumuza devam edeceğiz. Ama yine de takım ruhu çok iyiydi. Takım halinde savaştık. Taraftarlar da fantastikti. Onlara 3 puan veremediğimiz için üzgünüm. Zamana ihtiyacımız var" dedi.



