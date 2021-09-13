Vitor Pereira kendini tekrarladı

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, sezonun ilk 4 haftasında eski dönemiyle aynı puana ulaştı.

Abone Ol
Vitor Pereira kendini tekrarladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Eylül 2021 10:54
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira 2015-16'da ilk 4 haftayı 1 beraberlik 3 galibiyetle tamamlamıştı.

Portekizli hoca o sezon beraberliği, 2. hafta Rize deplasmanında almıştı. O dönem 6 gol atıp, 2 yedi. Bu sezon 6 kez ağları sarsıp, kalesinde 1 gol gördü.

Vitor Pereira yeni döneminde de 10 puanla başladı.

ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR

Fenerbahçe ile ligde ilk puan kaybını yaşayan Vitor Pereira, "Gerçekten zorlu bir maçtı. Takım ruhunu gösterip koştuk, bastık ama bazı problemler vardı. Yeni oyuncular vardı, onların kaynaşması için zamanımız yoktu. Oyun çok durdu, sakatlıklardan dolayı da aynı şey yaşandı. Hatalarımızdan ders alıp yolumuza devam edeceğiz. Ama yine de takım ruhu çok iyiydi. Takım halinde savaştık. Taraftarlar da fantastikti. Onlara 3 puan veremediğimiz için üzgünüm. Zamana ihtiyacımız var" dedi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.