Vitor Pereira için yeni adres: Corinthians!

Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira, Everton ile anlaşamadıktan sonra Corinthians ile masaya oturdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Vitor Pereira için yeni adres: Corinthians!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Şubat 2022 18:18
Fenerbahçe'den ayrılan ve Everton'a imzası son anda iptal olan Vitor Pereira, rotasını Brezilya'ya kırdı.

Lance'de yer alan habere göre; Corinthians daha önce Scolari, Cuca, Renato Gaucho ve Mano Menezes ile görüşse de sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadı. Bu gelişmeler üzerine Corinthians temsilcileri ile Vitor Pereira, henüz resmi bir teklif olmasa da görüşme masasına oturdular.

"FAVORİ PEREIRA"

Sezona kötü bir giriş yapan Corinthians, teknik direktör Sylvinho'yu görevden aldığından bu yana yeni teknik direktör arayışlarına devam ediyor Birçok Brezilya kaynağında, Vitor Pereira'nın bu iş için favori isim olduğunun altı çizildi.

ARALIK AYINDA YOLLAR AYRILDI

Aralık ayında Fenerbahçe ile yollarını ayıran 53 yaşındaki Vitor Pereira, kariyerinde Porto, Olympiakos ve Shanghai SIPG gibi takımları çalıştırdı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.