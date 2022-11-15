Vitor Pereira için sürpriz: Rangers

Brezilya ekibi Corinthians'tan ayrılan Vitor Pereira için sürpriz bir iddia gündeme geldi.



İngiliz basınında yer alan habere göre, Rangers'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılması durumunda Vitor Pereira'nın bir seçenek olabileceği aktarıldı.



Rangers'ın bu sezon ligde ezeli rakibi Celtic'in 9 puan gerisinde kalması ve Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çekmesinin ardından van Bronckhorst ile yol ayrılığı düşüncesinin giderek arttığı kaydedildi.



Pereira'nın boşta olmasının Rangers için bir avantaj olduğu ifade edildi. İskoç temsilcisinde, Hollandalı Giovanni van Bronckhorst ile ayrılık senaryosunun gerçekleşmesi halinde, kulübün sportif direktörü Ross Wilson'un, boşta olan Pereira için başka bir kulüple görüşmesine gerek olmadığı ve bunun da avantajlı bir durum olduğu belirtildi.





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