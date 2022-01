Vitor Pereira için 'FIFA krizi' açıklaması

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Vitor Pereira'nın tazminatı nedeniyle anlaşma sağlayamayınca sarı-lacivertlileri FIFA'ya şikayet ettiği iddia edilmişti. Fenerbahçe yöneticisi Can Gebetaş, bu iddiayı yalanladı.



Basında Vitor Pereira'nın alacakları nedeniyle Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet ettiği yönünde haberler yer almıştı.



Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş basında yer alan haberlere sosyal medya hesabından tepki gösterirdi. Gebetaş paylaşımında, "Her gün 'sosyal medyada yayılsın' hedefiyle servis edilen haber yaklaşımına bir örnek; Fenerbahçe Vitor Pereira ile FIFA'lık oldu. Kesinlikle böyle bir şey yok!" ifadelerini kullandı.

















