Vitor Pereira için derbi ya tamam ya devam!

KENAN KOÇAK İLE GÖRÜŞME

Ligde son maçında Gaziantep'e deplasmanda 3-2 yenilen ve zirvenin 12 puan gerisinde kalan Fenerbahçe bu sezon kendisiyle benzer bir kaderi paylaşan ezeli rakibi Beşiktaş'la kritik bir maça çıkmaya hazırlanıyor.Teknik direktör Vitor Pereira için de 'Ya tamam ya devam' maçı özelliği taşıyacak bu karşılaşmada sarı lacivertli ekibin kazanmaktan başka düşüncesi bulunmuyor.Bu sezon henüz ilk yarı dahi tamamlanmamış olmasına rağmen, bir kaç kez kulüpteki geleceği adına kader maçına çıkan Vitor Pereira, yeniden keskin bir viraj için sahada olacak. F.Bahçe'nin sahasında derbiyi de kaybetmesi durumunda Portekizli teknik ile bir yol ayrımının kaçınılmaz olduğu düşünülüyor.Böyle bir durumda gerek zirveyle açılan puan farkı gerekse artan döviz turlarının, kulübün pahalı bir teknik adam yerine yerli bir isim getirilmesi bekleniyor.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda yerli adaylardan en kuvvetli isim; Kenan Koçak. Sarı-lacivertli yönetim, A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını yapan Kenan Koçak ile ilk teması kurdu. Olası bir ayrılığın ardından, Vitor Pereira'nın yerine Kenan Koçak'ın göreve getirilmesi bekleniyor.