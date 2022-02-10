Vitor Pereira gitti, maaşı bitmedi! İşte o rakam

Fenerbahçe'den gönderilen Vitor Pereira ile ilgili Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.



Takvim'in haberine göre; Menajer Kia Joorabchian Globo Esporte'ye yaptığı açıklamada, "Vitor Pereira sözleşme süresi dolmadan görevine son verildiği için maaşını almaya devam ediyor.



Hiç çalışmasa bile çok ciddi geliri var. Corinthians'ın bu kazancın üzerinde bir ödeme yapmasına imkan yok... Burası çok açık ve net!" ifadelerini kullandı. Sarı-Lacivertliler'in eski teknik direktörü Vitor Pereira, aylık 150 bin Euro kazanıyor.





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