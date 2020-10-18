Vitor Pereira: "Galatasaray'da çalışmam"

Bir dönem Fenerbahçe'de çalışan teknik direktör Vitor Pereira, flaş açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Vitor Pereira: 'Galatasaray'da çalışmam'
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18 Ekim 2020 13:26
Çin'de Shanghai SIPG'yi çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, çalıştırdığı takımların rakiplerini asla çalıştırmayacağını söyledi.

Olympiakos ve Porto'da da görev yapan Pereira, Yunan basınına yaptığı açıklamada Panathinaikos'a asla gitmeyeceğini Galatasaray ve Benfica örnekleriyle verdi.

52 yaşındaki teknik adam, "Fenerbahçe, Olympiakos ve Porto taraftarlarını seviyorum. Onlara duyduğum saygı nedeniyle de Galatasaray, Panathinaikos ve Benfica'da asla çalışmayacağımı söyleyebilirim" dedi.



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