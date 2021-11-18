Vitor Pereira: "Galatasaray'ı yeneceğiz"

Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Galatasaray derbisi öncesi oyuncularına atmosfer konusunda uyarılarda bulundu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Vitor Pereira: 'Galatasaray'ı yeneceğiz'
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18 Kasım 2021 10:37
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, kritik Galatasaray derbisi öncesinde takımını motive etmek için konuşma üstüne konuşma yapıyor.

"ZORU BAŞARACAĞIZ!"

Vitor Pereira, uzun bir aradan sonra 52 bin taraftarın oluşturacağı bir atmosferde sahaya çıkacaklarını belirterek, "Bu durum işimizi daha da zorlaştırıyor. Biz de zoru başaracağız. Bu galibiyet, tüm rakiplerimize şampiyonluk konusunda hâlâ ne kadar iddialı olduğumuzu göstermemizi sağlayacak. Bunu başaracak kalitemiz var" ifadelerini kullandı. 


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