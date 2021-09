Vitor Pereira: 'Enner Valencia'nın olmaması sorun değil'

Ligde ve Avrupa'da oynadığı toplam 5 maçta 5 galibiyetle sezona giren Fenerbahçe, Sivas karşısında da seriyi sürdürmek istiyor. Zorlu mücadele öncesi üst üste gelen olumsuzluklar can sıksa da, teknik direktör Vitor Pereira takımına güveniyor. Tedavisi devam eden Serdar Dursun'un yanı sıra, Nazım, Zajc ve Novak da bu hafta forma giyemeyecek. Ferdi ve Sosa'nın durumları da maç saatinde netlik kazanacak.



Kazanmaya odaklı

Fenerbahçe'nin en önemli eksiği ise 3 maçta 5 golle oynayan Enner Valencia. Ekvadorlu yıldız da millî mesai sebebiyle Sivasspor maçına yetişemeyecek. Bu sezon her maça farklı kadrolarla çıkan sarı lacivertliler bir kez daha rotasyon yaşayacak. Buna rağmen, "Sahaya on bir kişi çıkacağız ve kazanmak için savaşacağız" diyen Vitor Pereira, Kadıköy'de taraftarlarına yeni bir galibiyet hediye edeceklerine inanıyor.



Berisha sahne alıyor

Savunmada değişiklik düşünmeyen Pereira, Gustavo'nun yanına Mert Hakan'ı hazırlıyor. Sol için Rossi göreve hazır. Millî maç sebebiyle yetişemeyecek olan Valencia'nın yerine ise yeni transfer Berisha forma giyecek.