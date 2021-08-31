"Vitor Pereira durdurulamaz bir takım kurdu"

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'de ikinci dönemine iyi başlaması, Portekiz'de de gündem oldu.

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'Vitor Pereira durdurulamaz bir takım kurdu'
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31 Ağustos 2021 10:06
Vitor Pereira'nın Fenerbahçe ile iyi bir başlangıç yapması, ülkesi Portekiz'de de yankı buldu.

Fenerbahçe'nin başında oynadığı 5 resmi maçın hepsini kazanan Portekizli teknik adam Pereira'ya ülkesinin basınından da övgü yağdı.

Pereira'nın "Durdurulamaz bir takım kurduğu" belirtilen haberlerde ligde 3 maçta 9 puan toplayıp, Trabzonspor'la zirveyi paylaştığı da hatırlatıldı.


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