'Vitor Pereira durdurulamaz bir takım kurdu'

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe ile iyi bir başlangıç yapması, ülkesi Portekiz'de de yankı buldu.



Fenerbahçe'nin başında oynadığı 5 resmi maçın hepsini kazanan Portekizli teknik adam Pereira'ya ülkesinin basınından da övgü yağdı.



Pereira'nın "Durdurulamaz bir takım kurduğu" belirtilen haberlerde ligde 3 maçta 9 puan toplayıp, Trabzonspor'la zirveyi paylaştığı da hatırlatıldı.



