Vitor Pereira, Diego Rossi'yi istiyor

Fenerbahçe ile aralık ayında yolları ayıran Vitor Pereira, önceki gün Corinthias'ın başına geçti. Gelir gelmez çalışmalara başlayan Pereira'nın, Fenerbahçeli Diego Rossi'yi transfer etmek istediği Brezilya basınındaki haberlerde yer aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Vitor Pereira, Diego Rossi'yi istiyor
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25 Şubat 2022 13:17
Diego Martín Rossi Marachlian
Diego Martín Rossi Marachlian
Fenerbahçe
Fenerbahçe ile aralık ayında yolları ayıran ve önceki gün Corinthias'ın başına geçen Vitor Pereira'nın, sarı-lacivertli takımın Uruguaylı yıldızı Diego Rossi'yi Brezilya kulübüne transfer etmek istediği öne sürüldü.

Adı bir süredir Brezilya kulüpleri Flamengo ve Internacional ile anılan Fenerbahçeli Diego Rossi için Vitor Pereira'nın Corinthias'ın başına geçmesiyle sürpriz bir transfer iddiası daha geldi.

Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevinden aralık ayında ayrılan Vitor Pereira'nın sezon başında Sarı-Lacivertli takıma bizzat transfer ettirdiği Diego Rossi'yi Corinthias'a götürmek istediği Brezilya basınındaki haberlerde belirtildi.

AYRILIĞA SICAK BAKABİLİR

Fenerbahçe'nin kısa bir süre önce 2021-22 sezonu kiralama ve sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurduğu Diego Rossi'nin bonservisi ise ABD'nin Los Angeles takımında bulunuyor.

Fenerbahçe'nin adı Avrupa kadrosuna da dahil edilmeyen ve Vitor Pereira'nın gidişi sonrası eskisi kadar süre alamayan Rossi'nin takımdan ayrılmasına sıcak bakabileceği belirtiliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

23 yaşındaki Diego Rossi bu sezon çıktığı 27 maçta Fenerbahçe forması ile 2 gol atıp, 5 asistlik bir performans ortaya koydu.  

 

 

 

 

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