Fenerbahçe ile aralık ayında yolları ayıran ve önceki gün Corinthias'ın başına geçen Vitor Pereira'nın, sarı-lacivertli takımın Uruguaylı yıldızı Diego Rossi'yi Brezilya kulübüne transfer etmek istediği öne sürüldü.



Adı bir süredir Brezilya kulüpleri Flamengo ve Internacional ile anılan Fenerbahçeli Diego Rossi için Vitor Pereira'nın Corinthias'ın başına geçmesiyle sürpriz bir transfer iddiası daha geldi.



Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevinden aralık ayında ayrılan Vitor Pereira'nın sezon başında Sarı-Lacivertli takıma bizzat transfer ettirdiği Diego Rossi'yi Corinthias'a götürmek istediği Brezilya basınındaki haberlerde belirtildi.



AYRILIĞA SICAK BAKABİLİR



Fenerbahçe'nin kısa bir süre önce 2021-22 sezonu kiralama ve sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurduğu Diego Rossi'nin bonservisi ise ABD'nin Los Angeles takımında bulunuyor.



Fenerbahçe'nin adı Avrupa kadrosuna da dahil edilmeyen ve Vitor Pereira'nın gidişi sonrası eskisi kadar süre alamayan Rossi'nin takımdan ayrılmasına sıcak bakabileceği belirtiliyor.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



23 yaşındaki Diego Rossi bu sezon çıktığı 27 maçta Fenerbahçe forması ile 2 gol atıp, 5 asistlik bir performans ortaya koydu.



















