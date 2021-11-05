Vitor Pereira dersini çalıştı, fişi çekti

Fenerbahçe'nin ligde peş peşe 3 yenilgi almasının ardından Vitor Pereira'nın geleceği tartışma konusu oldu.



Portekizli teknik adam, Antwerp deplasmanına büyük bir baskı altında çıktı. Kadrolar açıklandığında ve mücadele başladığında, 53 yaşındaki çalıştırıcının tercihleri şaşırttı. Ancak kısa sürede Vitor Pereira'nın Antwerp'e karşı dersine iyi çalıştığı ortaya çıktı.



Pereira, kanatların yerini değiştirdi, Samuel'i solda, Ferdi'yi sağda oynattı. Ayrıca formsuz Szalai'nin yerine daha çabuk bir oyuncu olan Novak'ı sol stoperde görevlendirdi.



İki süratli ismin solda olması, Belçika ekibinin en hızlı isimlerinden Benson'un etkinliğini fazlasıyla azalttı. Sağdaki Ferdi ise Antwerp'in hücumu çok seven sol beki Vines'ın arkasında bıraktığı boşlukları iyi değerlendirip tehlike yarattı.



RAHAT NEFES ALDI



Başarılı oyuncu ayrıca savunmada da Fischer'a karşı başarıyla mücadele etti. Pereira'nın orta saha seçimi de Antwerp'in büyük sıkıntı yaşamasına neden oldu.



Belçika ekibi, Yusuf- Verstraete-Gerkens üçlüsüyle defansif anlamda zaafı olan bir orta saha kurgusuyla sahaya çıktı. Bu isimler, Fenerbahçe'nin başarılı pasörleri Sosa, Mert Hakan, İrfan ve Meyer'in bağlantısını kesemedi ve çok zorlandı. Sarı-Lacivertliler, bu dörtlü sayesinde özellikle ilk yarıda neredeyse her hücumda organize bir şekilde gelip fırsat yarattı.



Oynanan futbol ve alınan farklı galibiyet, Pereira'yı fazlasıyla rahatlattı.





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