Vitor Pereira: 'Dedikoduya vaktim yok!'

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın yerine Beijing Guoan'la Ocak ayından itibaren yollarını ayıracak Slaven Bilic ve Karagümrük'ün hocası Francesco Farioli'nin isimleri geçmeye başladı. Rizespor karşısında iyi oyun ve güzel bir galibiyetle tekrar çıkışa geçmek isteyen Portekizli teknik adam ise yakın çevresine, bu tarz haberlerden etkilenmediğini söylüyor.Pereira'nın,dediği öğrenildi.