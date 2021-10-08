Vitor Pereira'dan Trabzon uyarısı: "Saha dışına kulaklarınızı tıkayın"

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Fenerbahçe'de tüm gözler 9. haftada oynanacak olan Trabzonspor maçına çevrildi. Dev karşılaşma öncesi oyuncularıyla toplantı yapan teknik direktör Vitor Pereira, futbolcularını uyardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Vitor Pereira'dan Trabzon uyarısı: 'Saha dışına kulaklarınızı tıkayın'
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08 Ekim 2021 12:20
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, dünkü idman öncesi öğrencilerine önemli uyarılarda bulundu.

İlk 8 haftayı en az kayıpla geçtiklerini hatırlatan Pereira, "İki kulvarda yoğun tempoda maçlar oynadık ve önemli eksikler yaşadık. Buna rağmen son iki haftada ligin en üstünde yer almayı başardık. Önümüzde uzun bir maraton var ama Trabzonspor ile oynayacağımız karşılaşma büyük önem taşıyor. Hem liderlikteki yerimizi koruyacağız hem de rakiplerimize gözdağı vereceğiz. Sizden tek isteğim sahaya konsantre olmanız. Saha dışına kulaklarınızı tıkayın. Milli takımlardaki oyuncuların da sağlıklı bir şekilde aramıza katılmasını bekleyeceğiz. Zirvedeki yerimizi sonuna kadar korumalıyız" dedi.

PUAN KAYBI YOK!

Vitor Pereira, F.Bahçe'deki ilk döneminde 2015-16 sezonunda Trabzon'a karşı iki lig maçında da galibiyet sevinci yaşadı. Portekizli hocanın yönetimindeki sarı-lacivertliler, Kadıköy'de 2-0, deplasmanda da 4-0 kazanmıştı. 

 

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