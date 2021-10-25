Vitor Pereira'dan tartışılan hamleler

Vitor Pereira,Fenerbahçe'nin evinde Alanyaspor'a 2-1 kaybettiği maçta yaptığı hatalı değişikliklerle eleştiri oklarını üzerine çekti.



Portekizli teknik adam, Zajc, Rossi ve Sangare'yi kenara alınca, sahada yer alan Ferdi sol kanattan sağ kanada, Gustavo orta sahadan stopere, Novak stoperden sola geçti. Bu bölüme kadar kalesine şut çektirmeyen Fenerbahçe, oyun üstünlüğünü rakibe verdi ve maçı kaybetti.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Antwerp maçına göre 3'ü zorunlu 7 değişikliğe gitti. Altay Bayındır, Min-jae Kim ve Osayi Samuel'i kadroya alamadı. Portekizli çalıştırıcı, Sosa, Mesut Özil, Berisha ve Valencia'yı yedekler arasında bekletti. Portekizli çalıştırıcı, ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle de maça damga vurdu. Son bölümde Zajc, Rossi ve Sangare kenara geldi. Hal böyle olunca sahada yer alan isimlerden Ferdi Kadıoğlu sol kanattan sağa, Gustavo orta sahadan stopere, Novak ise stoperden sola geçiş yaptı.



İlk şutta gol geldi



Bu dakikaya kadar sorunsuz oynayan ve rakibine tek şut dahi çektirmeyen Fenerbahçe, gerçekleştirilen değişiklerin ardından kalesinde gelen ilk şutta golü yedi. Akdeniz ekibi, maç başından beri hiç olmadığı kadar rakip kaleye saldırdı. Değişikliklerle beraber her geçen dakika oyun üstünlüğünü Alanya'ya veren Kanarya, skoru eşitlese de uzatmalarda kalesinde golü gördü, maçı 2-1 kaybetti.





İLGİLİ VİDEO