Vitor Pereira'dan sürpriz hamle: Çin

Flamengo'daki görevinden nisan ayında alınan Vitor Pereira'dan sürpriz bir hamle gledi.



Portekizli teknik adam, Çin'e gitti. Kariyerinde daha önce Çin ekibi Shanghai SIPG'yi çalıştıran Portekizli hocanın bu hamlesi soru işaretlerine neden oldu. Pereira'nın, bu seyahati bir Çin ekibinin başına geçmek için görüşme yapabileceği şeklinde yorumlandı.



2017-2020 arası Shanghai SIPG'de görev yapan 54 yaşındaki teknik adam, Çin temsilcisinde 2.03 puan ortalaması yakalamıştı.





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