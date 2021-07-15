Vitor Pereira'dan sistem sürprizi: 3-4-3

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, ilk hazırlık maçında takımı 3-4-3 sistemiyle sahaya sürdü.

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Vitor Pereira'dan sistem sürprizi: 3-4-3
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15 Temmuz 2021 17:15
Fenerbahçe yeni hocası Vitor Pereira yönetimindeki ilk hazırlık maçına çıkarken, sistem sürprizi yaşandı.

Portekizli teknik adam, Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda karşısındaki ilk hazırlık müsabakasında 3-4-3 sistemiyle sahaya sürdü. Daha çok alternatif oyuncuların yer aldığı ilk 11'de Ferdi Kadıoğlu'nun sol kanatta tek başına görev alması dikkat çekti.

Öte yandan geçen sezonu kiralık olarak Karagümrük'te geçiren Kemal Ademi de forvette yer aldı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ




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