Vitor Pereira'dan Serdar Dursun ve Berisha kararı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Kasımpaşa maçı ilk 11'inde rotasyona gitti.
Portekizli teknik adam, hastalığını atlatan Mesut Özil'i yedek kulübesinde başlatırken, Valencia, Pelkas, Mert Hakan Yandaş gibi isimleri de kenarda tuttu.
Öte yandan Pereira, ilk 11'inde yer alan Serdar Dursun ve Mergim Berisha'yı ilk kez aynı anda sahaya sürdü.
Geçtiğimiz hafta oynanan Hatayspor maçında Berisha, 76. dakikada yerini Serdar Dursun'a bırakmıştı.
Vitor Pereira değişiklikler hakkında, "Eğer haftada 1 maç oynasak aynı 11'le çıkabilirdik ama haftada 3 maça çıktığımız için bu tarz değişiklikler yapmamız gerekiyor" dedi.
Portekizli teknik adam, hastalığını atlatan Mesut Özil'i yedek kulübesinde başlatırken, Valencia, Pelkas, Mert Hakan Yandaş gibi isimleri de kenarda tuttu.
Öte yandan Pereira, ilk 11'inde yer alan Serdar Dursun ve Mergim Berisha'yı ilk kez aynı anda sahaya sürdü.
Geçtiğimiz hafta oynanan Hatayspor maçında Berisha, 76. dakikada yerini Serdar Dursun'a bırakmıştı.
Vitor Pereira değişiklikler hakkında, "Eğer haftada 1 maç oynasak aynı 11'le çıkabilirdik ama haftada 3 maça çıktığımız için bu tarz değişiklikler yapmamız gerekiyor" dedi.