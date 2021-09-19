Vitor Pereira'dan şampiyonluk açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira , Başakşehir mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Portekizli teknik adam, şampiyonluk yarışında iddialı olduklarını ve rakiplerinin de puan kaybedeceğini söyledi. Pereira, Trabzonspor'un avantajlı olduğunu belirtti.



Vitor Pereira "Bu sene şampiyonluk için savaşacağız, taraftarımızın bundan şüphesi olmasın. Buna odaklanmış durumdayız. Taraftarımız merak etmesin." dedi.



"Rakiplerimiz de puan kaybedecek" diyen Vitor Pereira, "Trabzonspor, Avrupa'da oynamadığı için biraz avantajlı. Sadece 3 puan gerideyiz. Bize güvensinler, bu takım şampiyonluk için gereken cevabı verecek. UEFA Avrupa Ligi'nde de gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz." şeklinde konuştu.



